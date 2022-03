Franceschini, Fdi Biella: "Per noi la crisi di giunta è chiusa"

"Sono soddisfatto anche se non nascondo che ci sarebbero piaciute anche altre soluzioni", è il commento del segretario provinciale Fdi Biella Cristiano Franceschini in merito alla risoluzione della crisi di giunta nel Comune di Biella.

"Per noi - puntualizza Franceschini - in ogni caso la crisi è chiusa e ora dobbiamo tornare a lavorare fin da subito. Dobbiamo gestire i 18 milioni che aveva portato a casa Zappalà nei mesi scorsi tra rigenerazione urbana e PNRR. Abbiamo raddoppiato la nostra rappresentanza in giunta a Biella e siano cresciuti anche a livello nazionale".

Per il Segretario di Fdi Biella una giunta a 9 non comporterà maggiori spese per il Comune: "Roma ci ha dato più fondi da utilizzare per pagare i nuovi amministratori, quindi il costo sarà molto contenuto. Poi dobbiamo pensare che una giunta con più componenti è un valore aggiunto. Il Comune di Biella ha poco personale e più assessori significano più persone che possono dedicarsi a più progetti".