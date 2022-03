Biella, nuova giunta, Corradino: "Ora rimbocchiamoci le maniche". Nono assessore Zen o Topazzo

Prima per giorni, poi settimane e infine per mesi, la risoluzione dopo l'uscita di giunta dell'assessore Davide Zappalà sembrava essere dietro l'angolo. Così non è stato. A distanza di nove mesi però ci siamo: Fdi, Lega e Fi hanno trovato una soluzione che a questo punto dovrebbe accontentare tutti.

Tra le novità ci sono l'ingresso di Amedeo Paraggio di Fratelli D'Italia in qualità di Presidente del Consiglio Comunale con il conseguente passaggio in giunta di Marzio Olivero con la delega di Assessore all'Ambiente e torna Davide Zappalà con delega ai lavori pubblici, entrambi di Fdi. E la Lega? Anche qui ci sarà un nuovo ingresso tra gli assessori: i nomi papabili sono Cristina Zen e Gigliola Topazzo. La riserva sarà sciolta nelle prossime ore.

"E' una soluzione efficiente per un Comune capoluogo di Provincia - commenta il sindaco Claudio Corradino - . Tutti i capoluoghi hanno 8 o 9 assessori. Lo stesso Cavicchioli ne aveva 9. Poi nel nostro caso si vedrà se saranno Cristina Zen o Gigliola Topazzo, in base a chi riuscirà a mettere più ore di lavoro a disposizione per il ruolo che dovrà ricoprire, ma in ogni caso i nuovi assessori sono dipendenti, quindi percepiscono il 50% dello stipendio ed è come se ne avessimo quindi solo uno in più".

Corradino ora guarda avanti: "Abbiamo perso fin troppo tempo, ora dobbiamo rimboccarci le maniche e metterci al lavoro. PNRR e treni sono le questioni sulle quali dobbiamo portarci avanti di più. Ci sono tutti i bandi da fare del Piano di resilienza e mettersi al lavoro per cercare di dare una comunicazione efficace al capoluogo. La nuova giunta è un investimento, ora si lavora".