Potatura e cura dei vitigni, gli studenti biellesi alla riscoperta delle antiche tradizioni

I giovani alla riscoperta delle antiche tradizioni, nel territorio di Candelo. A delineare la nuova iniziativa il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Si tratta di un progetto tra agricoltura e cultura, che il Comune porta avanti insieme ai ragazzi e ai docenti dell'Istituto Gae Aulenti di Biella. Un progetto unico che fa incontrare giovani e tradizioni, perché i vitigni sono quelli antichi e autoctoni e le metodologie di coltura sono anche quelle antiche.Nell'immagine le classi quinte sono intente nella potatura: ragazzi e ragazze che si prendono cura delle viti con attenzione e partecipazione. E alla fine vedono realizzarsi il frutto del proprio lavoro, con la vendemmia e la realizzazione di un vino chiamato Sinfonia, perché armonizza l'impegno di tanti e le tante tipologie di uva del vigneto.Diffondere questi progetti aiuta a farli crescere ma anche a farci riscoprire Candelo in modo nuovo, sotto aspetti che magari sono meno conosciuti. E ricordo che a Candelo esiste anche un altro progetto che unisce l'amore per la terra ed i suoi frutti e l'amore per e tra le persone: il Vigneto del Sorriso dell'Associazione Ti Aiuto Io. Candelo è ricca di storie meravigliose, di angoli quasi nascosti, di opportunità di stare insieme e di condividere esperienze speciali”.