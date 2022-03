Al Liceo di Cossato la Giornata contro le malattie del comportamento alimentare

#coloriamocidililla è l'iniziativa a sostegno della lotta contro le malattie del comportamento alimentare che oggi, martedì #15marzo, ha coinvolto scuole, associazioni e persone su tutto il territorio nazionale.

Un appuntamento particolarmente sentito al Liceo di Cossato, dove quest’anno ha preso avvio il “Progetto Demetra”. Un’iniziativa che è stata stimolata dalla lettura dei dati preoccupanti che indicavano come negli ultimi anni i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) coinvolgessero sempre più persone. Secondo la Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, il fenomeno in Italia riguarda quasi 3 milioni di individui e l'età di prima comparsa dei sintomi si è drammaticamente abbassata.

Si tratta di numeri davvero preoccupanti, che fanno dell’anoressia la terza più comune “malattia cronica” fra i giovani. Convinti del fatto che la scuola non possa limitarsi a guardare, per l’anno scolastico 2021/22, con il coordinamento della prof.ssa Benna e la partecipazione attiva di alcune classi del Liceo delle Scienze Umane, si sono attivate varie iniziative di formazione e sensibilizzazione, coinvolgendo territorio ed enti locali: si tratta di proposte rivolte sia agli studenti, sia alle loro famiglie e al personale.

E’ nell’ambito di queste iniziative che in occasione della “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla” dedicata alla sensibilizzazione e lotta alle Malattie del Comportamento Alimentare nelle classi sono stati distribuiti fiocchetti colorati e dépliant informativi. Per l'occasione è stato anche messo online il sito web del Progetto Demetra: https://cossatese.wixsite.com/progettodemetra sul quale sarà possibile trovare tutti i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno scuola e territorio.