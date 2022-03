Lessona, torte fatte in casa per contribuire alla causa ucraina

Sono 3 gli appuntamenti organizzati dall’Associazione Lessonese di Volontariato a sostegno del popolo ucraino, che avranno come oggetto la vendita di torte fatte in casa a scopo benefico. Lanciata dal consigliere dell’associazione Adriano Briasco e frutto di una formula già sperimentata dallo stesso con Il Comitato biellese aiuti umanitari, l’iniziativa avrà luogo sabato 19 marzo, alle 17, presso la chiesa parrocchiale di Lessona mentre, nella giornata di domenica 20 marzo, la vendita verrà effettuata alla chiesa parrocchiale di Crosa e al palasport di Lessona, in via per Masserano, ambedue alle 09:30.



“Il progetto – spiega Briasco – è una consuetudine che ho già sperimentato con il comitato e che si è dimostrata efficace. Conto di poter ricevere anche più di 100 torte”. Se si intende partecipare alla preparazione, vendita o acquisto dei dolci è possibile contattare direttamente Adriano al 347.7561379.