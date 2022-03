Il fotografo biellese Stefano Ceretti ospite a Gattinara per i 30 anni di carriera

La serata che si svolgerà al centro incontro di Gattinara, mercoledì 23 marzo, sarà un viaggio visivo nel mondo del fotografo biellese Stefano Ceretti, giunto al suo 30° anno di carriera. Organizzato dall’associazione culturale Officina fotografica e dalla Federazione italiana associazioni fotografiche, l’appuntamento presenterà un riassunto dei lavori più significativi di Ceretti. Il centro incontro si trova in via Cavour 1 ed è in programma per le ore 21. Ingresso libero con green pass.