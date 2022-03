Cossato, weekend di festa con la fagiolata targata USD

Sono passati due anni dall’ultima volta che le strade di Cossato si sono popolate di persone in festa per gli eventi di carnevale e ora, dopo un periodo difficile, tornerà in scena la tradizionale fagiolata anche se non sarà possibile allestire i giochi per i più piccoli.

Organizzato da USD Città di Cossato, l’evento si terrà domenica 20 marzo alle ore 14:30 presso la sede di via Parlamento e ai partecipanti sarà richiesta una semplice offerta libera. La distribuzione, in forma di asporto, proseguirà fino all’esaurimento delle scorte.