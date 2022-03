Oltre 800 ballerini al New Simply Dance Cup, c'era anche Intrecci d'Arte

Al PalaBonprix di Biella si e’ svolta domenica 13 marzo la prima edizione del NEW SIMPLY DANCE CUP gara di ballo danze Nazionali ed Internazionali. Al via oltre 800 ballerini che si sono alternati nelle danze accademiche, balli latini, balli da sala e danze standard.

Per la INTRECCI D’ARTE DANCE di Biella allenati dai tecnici federali Cinzia Francesa Gherra e Mauro Fontana sono scesi in pista per la prima volta la coppia Rachele Artuffo e Milanese Mattia conquistando la medaglia d’oro nella loro categoria 19/34 b2 danze Standard e un secondo posto nella Open over 16 B. Altre medaglie sono state ottenute dalla coppia Adele Zanlorenzi e Piero Zerbola nella categoria 55/60 Liscio Tradizionale e Danze Standard e dalla coppia Ilaria Tizzone e Maurizio Ascoli nella 45/54 B3 sempre nelle Danze Standard. Prossimo appuntamento al Palazzetto dello Sport di Settimo Torinese per il 7° Trofeo Città di Torino.

Estremamente soddisfatta, dunque, la Maestra Federale Cinzia Francesa Gherra, per i risultati conseguiti dalle 3 coppie di atleti ed in particolare per l’esordio della giovane coppia Artuffo Rachele e Mattia Milanese in vista del più importante impegno della stagione sportiva quali i Campionati Italiani Danze Standard a Massa Carrara.