Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 15 marzo, a Borgone di Susa, in frazione San Valeriano. Un 66enne, alla guida della sua auto, è uscito di strada sulla statale 24, finendo contro una casa e poi in un fosso: per lui non c'è stato nulla da fare.

Inutili i soccorsi dei sanitari da parte dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118: ora spetterà ai Carabinieri di Susa fare luce sulla dinamica di quanto accaduto. Possibile che all'origine di tutto ci sia stato un improvviso malore.