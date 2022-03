Dal Nord Ovest - Violento scontro tra auto, forse un malore alla guida per uno dei conducenti

Incidente poco dopo le 8 del mattino a Verta. Coinvolte due autovetture, una Panda ed un Touareg. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Verbania, Polizia e Carabinieri per accertare le cause del sinistro e per regolamentare il traffico oltre che l’ambulanza dei volontari del soccorso di Omegna.

Due le persone ferite: la donna al volante del Suv in forma lieve e l’autista dell’utilitaria che potrebbe avere avuto un malore e che sarà trasportato al Castelli di Verbania per accertamenti.