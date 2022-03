Affiora un cadavere nelle acque del Ticino

Macabro rinvenimento questa mattina intorno alle 10.30 alla diga del Panperduto, lungo il fiume Ticino, nel territorio di Somma Lombardo. Il cadavere di una persona è stato notato in acqua nei pressi della diga: immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuto i mezzi di soccorso di Areu e le squadre dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento.

Il corpo si trovava all'altezza dello sbarramento artificiale. Sono quindi iniziate le operazioni di recupero, condotte anche tramite gli specialisti del soccorso acquatico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Gallarate per l'identificazione della salma e per chiarire le cause del decesso.