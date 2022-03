Traffico in tilt a Biella per un incidente tra due auto in via Cernaia, due donne in ospedale

Traffico in tilt a Biella per un incidente stradale tra due auto in via Cernaia, due donne in ospedale

Traffico in tilt e lunghe code questa mattina al ponte di Chiavazza per un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di oggi, 15 marzo, in via Cernaia, a Biella.

A rimanere coinvolte due auto, condotte rispettivamente da due donne di 59 e 35 anni: entrambe sono rimaste ferite nell'impatto e trasportate in ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118. Una in codice verde, l'altra in giallo.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per poco meno di un'ora per consentire la rimozione dei veicoli mentre la viabilità è stata deviata in altre direzioni. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi che determineranno la dinamica esatta dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, il fondo della carreggiata reso viscido dalla pioggia.