Furto al lanificio, trafugato filato grezzo in cashmere da 100mila euro

Sarebbe di almeno 100mila euro il valore del bottino portato via dai ladri in un lanificio dell’hinterland biellese, a pochi chilometri dal capoluogo. Il furto è avvenuto tra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato, 12 marzo.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno di un magazzino, dove erano riposti diversi quantitativi di filato grezzo in cashmere. Se ne sarebbero impadroniti ma, una volta scattato il sistema d'allarme, hanno desistito dai loro intenti criminali e si sono ad una fuga precipitosa, abbandonando la struttura.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri per dare un volto ai componenti della banda. I rilievi di rito sono in corso, così come la supervisione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti in fabbrica.