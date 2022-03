Due coniglietti gettati nell'immondizia, ora cercano casa

Due coniglietti gettati nel bidone della spazzatura. Non c'è davvero limite al peggio nei comportamenti umani.

A segnalare la triste vicenda i volontari di Aspa Animali Solo per Amore sui propri canali social: “Hanno trovato 2 coniglietti d' appartamento nel bidone dell'immondizia – si legge nel post - Sono un maschio bianco a pelo corto e una femmina bianca e nera a pelo lungo. Sono molto piccoli di dimensione e docili, se qualcuno potrebbe essere interessato ad adottarli, sono in gabbietta al momento. Condividete per piacere e chiamate il numero 348 5961851”.