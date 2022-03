Biella, violento tamponamento tra due auto sulla Provinciale: una donna in ospedale (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Saranno da accertare le cause del violento tamponamento avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 15 marzo, in prossimità dell'uscita di Ponderano, sulla Provinciale di Corso Casalvolone.

Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro e, secondo le prime informazioni raccolte, una donna sarebbe stata trasportata in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto gli agenti di Polizia locale di Biella per la raccolta dei rilievi e la gestione del traffico.