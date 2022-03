Addio Carlo Spola, colonna della parrocchia di Vigliano: aveva 80 anni

La notizia della morte di Carlo Spola, giunta nei giorni scorsi all'età di 80 anni, ha gettato nel dolore l'intera comunità di Vigliano Biellese. Spola era molto conosciuto in paese, specialmente per il suo attivismo nella vita parrocchiale: insieme alla moglie Marilena, era una delle colonne portanti della vita di comunità, molto sensibile alle esigenze dei poveri e membro attivo della San Vincenzo di Vigliano.

“Non ha mai fatto mancare il suo aiuto e la sua vicinanza a tutti i parrocchiani – confida il parroco, don Luca Murdaca – Gli siamo riconoscenti per il dono della sua esistenza in mezzo a tutti noi”. Spola verrà sepolto, per una strana e singolare coincidenza, nello stesso giorno e nella stessa ora del funerale dell'amata moglie, avvenuto proprio il 16 marzo di un anno fa.

Le esequie funebri, affidate alle Onoranze Defabianis, saranno celebrate a Vigliano Biellese alle 10.30 di domani, 16 marzo, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario stasera, alle 19. La salma riposerà accanto alla consorte nella tomba di famiglia del cimitero di Biella Chiavazza.