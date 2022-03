Gli uccelli disegnano una colomba simbolo della pace: la foto di Cherchi fa il giro del web

Una fotografia davvero molto evocativa quella scattata nelle scorse ore dal vercellese Andrea Cherchi, davanti a Palazzo Pirelli a Milano.

Uno stormo di uccelli che volano insieme e sembrano disegnare in cielo una grande colomba. L'immagine è ancora più affascinante per il riferimento alla colomba, simbolo di pace, in questo periodo di guerra in Europa.

L'immagine è stata rilanciata lunedì pomeriggio da Lombardia Notizie, che si occupa della comunicazione di Regione Lombardia: «Che foto incredibile ha scattato Andrea Cherchi in Piazza Duca D'aosta, davanti a Palazzo Pirelli - si può leggere sul profilo Facebook di Lombardia Notizie - Gli storni disegnano una colomba nel cielo, simbolo di pace».

L'immagine ha fatto rapidamente il giro del web, a testimonianza di come sia forte il desiderio di un cessate il fuoco.