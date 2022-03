"Buon compleanno Pi Greco" dall'Istituto comprensivo San Francesco di Biella, FOTO

Il progetto si chiama "Diffusione cultura e legalità nelle scuole", ed è stato promosso dall'ordine degli Avvocati di Biella, dalla Fondazione Olly Onlus con il patrocinio del Comune di Biella assessorato all'Istruzione.

Ieri e oggi gli allievi delle classi terze medie del comprensivo San Francesco d'Assisi hanno incontrato Ilaria Balossino e Giulio Mezzadri, ricercatori in fisica delle particelle presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. A dare occasione è stato il "compleanno" del Pi Greco, un numero magico per gli scienziati. Obiettivo scoprire e approfondire il mondo della scienza.

"E' giusto che i ragazzi abbiamo la possibilità di capire che hanno anche diverse opportunità rispetto a quelle più comuni che le vengono presentate - commenta la preside Monica Pisu - . E soprattutto che il mondo delle scienze è aperto anche al mondo femminile. La stessa Fondazione Olly tra i suoi fini ha la parità di genere".

"Abbiamo insegnato ai ragazzi prima di tutto che cosa è il Pi Greco - racconta Ilaria Balossino - quindi siamo arrivati a parlare di fisica, di quelle particelle che nessuno conosce per cercare di infondere un po' di curiosità ai giovani". Ilaria ha anche parlato ai ragazzi di "Pint of Scienze", che ha contribuito a realizzare e "What Next, I giovani che raccontano il futuro", che ha organizzato assieme a Giulio Mezzadri.

"Dobbiamo promuovere la nostra conoscenza nel mondo - ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone - , è giusto fare esperienze all'estero per poi tornare a Biella e portare qui quanto si è appreso".

Il progetto è sostenuto dall’Ordine degli Avvocati di Biella. “E’ nato tutto da un progetto studiato insieme con Olly Foundation, nella persona della direttrice Raffaella Iaselli – spiega l’avvocato Gaia Garbellotto -. Purtroppo siamo riusciti a realizzare solo questa giornata per i problemi legati alla pandemia, ma per il prossimo anno scolastico ci sono tanti progetti sul tavolo nell’ambito del calendario “Cultura e Legalità nelle scuole”. Volevamo avere un punto di partenza, ma in futuro cercheremo di coinvolgere più scuole, proponendo un maggior numero di eventi”.