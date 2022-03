Bergo Rent, al centro commerciale “Gli Orsi” in esposizione la gamma DR

Di questi tempi comprare un’auto non è facile e, come spesso è accaduto, i ritardi nella consegna possono generare numerosi fastidi e togliere il piacere dell’acquisto. A Biella la soluzione arriva da Bergo Rent che propone una gamma accattivante e in pronta consegna del noto marchio italiano DR. Ma non finisce qui: la proposta di Bergo è direttamente toccabile con mano grazie all’esposizione al centro commerciale “Gli Orsi”, visitabile fino a domenica 20 marzo, con possibilità di prenotare un test drive.





Diversi i modelli in mostra. Si parte dalla F35, modello compatto e dai bassi consumi, per andare verso la 5.0 che, grazie al suo impianto GPL assicura bassi consumi consentendo di affrontare con serenità l’oscillazione dei prezzi del carburante. Infine, se si è appena conseguita la patente del motorino e si vuole provare su strada un veicolo più appagante, Bergo mette in campo la Microcar, confortevole e adatta a questo tipo di pubblico. Non mancano anche le offerte per l’acquisto che portano il prezzo delle DR a 169 euro al mese, anticipo 0.Bergo Rent si trova a Biella, in Via Ivrea 103

Per informazioni: Tel. 015 402620

Mail: infocom@bergopneumatici.it

Sito: www.bergopneumatici.it

Facebook: www.facebook.com/BERGORentcoBERGOPneumatici