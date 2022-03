Covid: ricoveri in netto calo, va a rilento la richiesta del vaccino a base di proteine

Il sistema sanitario inizia a tirare un respiro di sollievo nel biellese. Per quanto riguarda i ricoveri Covid sono in netto calo rispetto alle settimane precedenti (circa il 63% in meno rispetto al 4 febbraio), mentre va a rilento la richiesta di Nonavax, il primo vaccino a base di proteine contro il Covid-19.

Facendo riferimento ai dati di Asl Biella di domenica 13 marzo, al Degli Infermi i pazienti Covid erano 26 i ricoverati in degenza e acuti, di cui 4 in terapia semintensiva + 6 pazienti ricoverati in CAVS – Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria. In totale sono 32.

Sempre facendo riferimento ai dati Asl Biella, il 4 febbraio, i pazienti al Degli Infermi erano invece 80 (di cui 1 in terapia intensiva e 23 in terapia semintensiva) + 7 in CAVS Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria, in totale 87.

Venerdì 28 gennaio i ricoveri erano 105 (di cui 2 in terapia intensiva e 25 in terapia semintensiva) + 8 in CAVS, in tutto 113. Erano invece 131 venerdì 21 gennaio, così ripartiti: 123 (di cui 4 in terapia intensiva e 30 in terapia semintensiva) + 8 in CAVS.

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Per quanto riguarda Nonavax, il primo vaccino a base di proteine contro il Covid-19 che a Biella è arrivato nei primi giorni di marzo, le pre adesioni sul territorio sono state finora circa 140.