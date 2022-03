Alcase, un ciclo di dirette video per presentare novità sulle terapie del cancro al polmone

Ogni anno si svolgono, nel mondo, una moltitudine di congressi medici, conferenze, workshop e meeting di esperti delle più diverse specialità.

“Il loro scopo principale è quello di consentire, grazie alle varie presentazioni di medici, ricercatori, sviluppatori di nuovi farmaci e di tecnologie biomediche, la condivisione dei risultati della ricerca. Oltre a quello, non affatto secondario, di mantenere la pratica medica sempre al passo con ciò che avviene alla “frontiera della scienza”, afferma il dott. Gianfranco Buccheri, Direttore Scientifico di ALCASE Italia, organizzazione italiana no-profit (ODV), esclusivamente dedicata alla lotta al cancro del polmone.

La Presidente dell’ODV, la prof.ssa Deanna Gatta, precisa: “ALCASE ritiene che anche le persone malate siano fortemente interessate a conoscere le ultime news dalla medicina di frontiera, relativamente almeno alla propria malattia. Ha, pertanto, deciso di organizzare un ciclo dirette video, trasmesse in streaming attraverso i social, durante le quali saranno presentate tutte le novità, potenzialmente in grado di rivoluzionare le attuali terapie del cancro al polmone, dai prossimi mesi a venire. E lo ha potuto fare grazie alla grande disponibilità dei suoi COLLABORATORI ESTERNI, che ringrazia di vero cuore.”

“Essi, gli oncologi polmonari, i chirurghi toracici, i radioterapisti e gli altri che costituiranno l’equipe dei relatori ” aggiunge il Vice Presidente, dott. Domenico Ferrigno “ avranno il difficile compito di facilitare la comprensione, da parte dei pazienti e dei loro familiari, di argomenti assai tecnici, normalmente discussi fra superspecialisti, nelle più importanti conferenze internazionali di oncologia toracica.”

“Non a caso abbiamo scelto per le video dirette il titolo “From Bench to Bedside (dal laboratorio al malato)”, che ben chiarisce l’intento di avvicinare i pazienti alle novità scientifiche che quotidianamente scaturiscono dalla ricerca su questa difficile neoplasia” specifica il dott. Gianfranco Buccheri.

“Gli esperti di ALCASE, che condurranno le diverse dirette utilizzando la pagina ALCASE Italia - Per la Lotta al Cancro del Polmone - Home | Facebook e che si avvarranno del supporto di altri medici esperti, sono gli stessi professionisti di alto profilo che, per sensibilità e puro spirito di solidarietà, supportano quotidianamente i nostri pazienti nel loro difficile viaggio nel tunnel della malattia attraverso il multi-blog Gli esperti rispondono.“ chiarisce la Presidente. “Parlo del Prof. Federico Cappuzzo, Direttore dell’Oncologia Medica 2° presso l’ Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, del Dott. Giorgio Lo Iacono, Chirurgo Toracico presso IEO, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, del Prof. Filippo Lococo, Professore Associato di Chirurgia Toracica presso IRCCS, Fondazione Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e della Prof.ssa Sara Ramella, Direttore UOC Radioterapia oncologica presso Campus Biomedico di Roma.

Sulle conferenze internazionali, a cui seguiranno le video dirette:

ELCC (Conferenza Europea sul Cancro del Polmone): diretta il 5 aprile 2022

ESTRO congress (Società europea di radioterapia oncologica): diretta il 17 maggio 2022

ASCO Meeting (Società americana di oncologia clinica ): diretta il 14 giugno 2022 ESTS Meeting (Società Europea di Chirurgia Toracica): diretta il 4 luglio 2022

IASLC World Conference (Associazione Internazionale per lo Studio del Cancro del Polmone): diretta il 6 settembre 2022

ESMO Meeting (Società Europea di Oncologia Medica): diretta il 20 settembre 2022 EACTS Meeting (Associazione Europea di Chirurgia Cardio-Toracica): diretta Il 18 ottobre 2022

ASTRO Meeting (Società Americana per la Radioterapia Oncologica): diretta L’8 novembre 2022

Per un loro uso successivo, su questa pagina del sito web di ALCASE Italia verranno postate tutte le registrazioni delle video dirette: https://www.alcase.eu/home/dalla-ricerca-al-malato