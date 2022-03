Mongrando risponde all’appello del Sermig, allestiti due punti di raccolta viveri

In risposta all’appello lanciato dal Sermig Torino (Servizio missionario giovani) sono stati allestiti due punti di raccolta viveri a sostegno della popolazione ucraina, i quali verranno recapitati ai centri in Romania che, al momento, stanno accogliendo i profughi.

Il primo punto è alla chiesa San Rocco, in Martiri della Libertà 1 mentre il secondo si trova presso la chiesa Santa Maria Assunta, in via Giuseppe Cabrino 97. Ambedue saranno attivi, tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 17. Per maggiori informazioni chiamare Marinella al 347.5144967 o scrivendo all’indirizzo m.bacchio@coeweb.org.