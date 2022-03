L'Unione Industriale Biellese diventa set cinematografico

Da pochi giorni anche il palazzo dell'Unione Industriale Biellese è stato censito da Film Commission Torino Piemonte per candidarsi come location cinematografica. Esempio di architettura storica, il nostro edificio istituzionale richiama lo stile degli Anni Sessanta. Essere presenti nella guida di Film Commission significa aprirsi alla possibilità di essere un luogo individuato da produttori, registi, scenografi, location manager che lavorano nel cinema, in televisione o in generale nel settore audiovisivo.

"E' un'ottima notizia che va nel segno di una maggiore apertura verso l'esterno - commenta il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti -. Più in generale, significa contribuire a diffondere un'immagine positiva del territorio e comunicare i valori della cultura d'impresa".

Il presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia tiene a sottolineare che “siamo felici di poter constatare l’attenzione, la disponibilità e l’apertura dell’Unione Industriale Biellese verso le opportunità che la rete regionale della nostra Fondazione può mettere a disposizione. Allo stesso modo siamo orgogliosi di poter rendere via via più completa la “Location Guide” del nostro sito, arricchendola con la grande varietà di luoghi, palazzi, edifici ed eccellenze della nostra regione”.

Film Commission Torino Piemonte (FCTP) è una Fondazione senza fini di lucro, voluta e sostenuta finanziariamente dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte, che ne sono i soci fondatori. Operativa da settembre 2000, ha come scopo la promozione della Regione Piemonte e del suo capoluogo Torino come location e luogo di lavoro d’eccellenza per la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva, attraverso l’attrazione sul territorio di produzioni italiane ed estere, e nello stesso tempo il sostegno all’industria locale, creando costantemente opportunità di lavoro per chi opera nel settore. Il conseguente sviluppo del comparto piemontese ha prodotto effetti moltiplicativi, in termini di maggiori investimenti ed incremento occupazionale, contribuendo quindi positivamente alla crescita di tutta l’economia regionale.