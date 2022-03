Consumatori, Pichetto: "Opportuno rendere le forme di rappresentanza degli interessi dei consumatori più solide"

"In questo momento storico e' più che mai opportuno lavorare per rendere le forme di rappresentanza degli interessi dei consumatori più solide, collaborative e maggiormente inserite nei processi decisionali. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico e presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, Gilberto Pichetto, durante il seminario "Giornata mondiale dei diritti dei consumatori" promosso nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

"E' arrivato il momento di lavorare , tutti assieme, in questa direzione", ha precisato Pichetto. " Le istituzioni hanno bisogno di interlocutori con cui confrontarsi e collaborare per interpretare e accogliere i molteplici interessi diffusi dei cittadini, soprattutto in questo momento di emergenza, da quella sanitaria al caro energia: mettiamo mano ad un progetto condiviso per superare anche ogni possibile frammentazione al fine di avere strutture più forti e con un maggiore potere di rappresentare le istanze dei consumatori. Dialogare con interlocutori pienamente legittimati e' anche nell' interesse dello stesso governo" .