A Casapinta Comune, Alpini e Auser Cossato uniti per l’Ucraina

A Casapinta l’iniziativa in sostegno della popolazione ucraina arriva dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, il gruppo Alpini locale e Auser Cossato e, come negli altri casi, si cercano principalmente cibi a lunga conservazione, materiali sanitari e per l’igiene e indumenti caldi, tra i quali anche biancheria intima, coperte e passeggini.

Il materiale può essere recapitato presso il Municipio del paese, in via Bassetti 1, durante l’orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30 mentre, il venerdì, sarà possibile recarsi in loco solo nella fascia mattutina. In caso si volesse sostenere l’operato di Auser Cossato tramite donazione è possibile versare un bonifico all’IBAN IT 60 H 03268 44430 05248 3495620 con causale “emergenza profughi Ucraina”.