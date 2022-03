Da oggi, lunedì 14 marzo, la Biblioteca "L. Pralavorio”, attualmente ospitata nei locali comunali in via C.Bellia, a Pettinengo, rimarrà chiusa per dare possibilità di effettuare il trasloco presso la nuova sede in Piazza della Vittoria n.2, presso lo stabile della ex Scuola Elementare.

“I volumi della Biblioteca saranno presto nuovamente disponibili per i lettori – spiega il sindaco Gianfranco Bosso - Seguiranno aggiornamenti con la data prevista di inaugurazione”.