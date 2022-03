Bellissima partita alla palestra Da Vinci di Cossato venerdì sera fra Splendor Unipol Sai e Cedas Verrone.

Hanno vinto gli ospiti per 5 a 4 ma al termine di un incontro equilibratissimo deciso nell'ultima sfida da Gabriele Pronesti che supera Luca Casanova e da alla compagine di Verrone il punto del 5 a 4.

Per la cronaca tre incontri vinti per Trevisan e uno per Pegoraro per Unipol Sai mentre due vittorie a testa per Bianchetto e Pronesti e una per Furno per la compagine ospite.