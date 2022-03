Mongrando, in preparazione l'edizione 2022 del Trail della Diga

Il Trail Della Diga è nato per gioco 5 anni fa da un'idea di LVR OFFROAD, la sezione TRAIL della La Vetta Running di Mongrando, con l'intento di far conoscere i vecchi sentieri lasciati all'incuria del tempo e persi nei boschi intorno alla diga di Mongrando.

Dai 10 km iniziali si è cresciuti di anno in anno, facendo esperienza e allungando sempre di più i km ed il dislivello.

Nel 2020 era già tutto pronto con due percorsi da 30km 1600 D+ e 12 KM 400 D+ ottenendo la certificazione ITRA e TDD 30 era gara qualificante per UTMB assegnando 1 punto. Purtroppo l'arrivo della pandemia di COVID-19 non aveva consentito di svolgere l'evento.

Nel 2021, con tutte le cautele necessarie e nel rispetto dei più stringenti protocolli sanitari, ci avevamo riprovato partendo con un nuovo percorso di 22 KM adatto a tutti, vincendo la sfida e stabilendo un sold-out a 250 persone.

Quest’anno proviamo a ripartire da dove eravamo rimasti, per riprendere l’originario progetto di crescita. Il collaudato percorso competitivo di 22 km viene affiancato da uno spettacolare percorso da 12 km che attraversa il suggestivo “Bosco del Vallino” (https://www.mammainviaggio.it/il-villaggio-degli-gnomi-nel-bosco-del-vallino/) sempre alla riscoperta di nuovi sentieri ed itinerari perché trail non vuol dire solo correre ma vivere la natura e le sue bellezze.

Sperando per il futuro, perché Trail Della Diga vuol essere una Trail vero, senza fronzoli, rispettoso dell'ambiente, con tanta musica e buona birra e soprattutto tanto tanto divertimento...

Gli atleti saranno rifocillati da ben 3 ristori lungo il percorso da 22Km e da 2 ristori sul percorso da 12Km, più un ricco pacco gara finale.

Per la tracciatura del percorso abbiamo cercato di essere i più rispettosi possibili con la natura che ci ospita e useremo esclusivamente bandierine, cartelli e qualche segno con vernice ecologia biodegradabile, così come non metteremo i bicchieri di plastica nei primi 2 ristori del percorso lungo.

Programma e iscrizioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line seguendo le istruzioni che si possono trovare sul sito internet www.lavettarunning.com e tramite il servizio sul sito internet www.iRunning.it (solo per la 12km anche presso il Polivalente di Mongrando sito in via Giovanni Enrico, 3 - 13888 a Mongrando (BI) Domenica 3 Aprile 2022 dalle ore 7.30 alle ore 9.45) .