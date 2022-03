Karate, oro e argento per la coppia Gozzi-Nuccio di Funakoshi

Si sono svolte domenica al palazzetto Le Cupole di Torino le Fasi Regionali di Qualificazione dei Campionati Italiani Cadetti. Il Club biellese FUNAKOSHI 1976 ha presentato in gara 2 Atleti: Carlo Gozzi nella categoria dei 52 kg. e Davide Nuccio nei 57 kg. (le categorie più numerose in questa fase regionale).

E’ salito sul tatami per primo Carlo Gozzi che ha subito dato spettacolo, mettendo in serie 3 vittorie con determinazione e grande superiorità tattico-tecnica, vincendo poi la finale 9-0! Carlo ha così bissato il risultato dello scorso anno e aggiunto un oro al suo palmares. Di seguito è stato Davide Nuccio a imporsi nei 3 incontri disputati e a distinguersi per la qualità tecnica e la notevole superiorità tattica: in finale ha strappato una parità al torinese Comino che ha poi vinto per Hantei (decisione arbitrale) con un 3-2 che esprime l’effettiva parità dei due atleti che già lo scorso anno si sono trovati nella stessa finale con risultato opposto ma sempre per hantei: 4-1 per Davide.

Il Maestro Damiano Rovatti, soddisfatto per le prestazioni messe in campo dai suoi giovani atleti, è già al lavoro per programmare la preparazione per le Finali Nazionali in programma al Pala Pellicone di Ostia Lido dall’8 al 10 aprile, a cui si aggiungerà il compagno di squadra Christian Spilinga che, grazie al 5° posto ottenuto ai Campionati Italiani dello scorso anno, è qualificato di diritto alle finali Nazionali.