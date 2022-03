Giovanili SPB, primo punto in classifica per la Prima Divisione Giuse Gallery

Giovanili in campo per la Scuola Pallavolo Biellese, si inizia con la Prima Divisione che riesce a portare a casa il primo punto della stagione venerdì sera 11 marzo contro Domodossola. Nonostante la sconfitta non si può che applaudire i ragazzi che stanno crescendo partita dopo partita, senza mollare nonostante la stagione difficile e gli avversari più forti.

Continuiamo con il concentramento della U13 a Novara, dove la SPB ha portato entrambe le squadre di giovanissimi atleti che hanno sfidato le formazioni di Volley San Rocco, Volley Novara e Pallavolo Scurato. Concludiamo il weekend con una grande vittoria della U17 Monteleone Trasporti, che vince a Novi Ligure la gara d’andata per l’accesso alla Final Four territoriale.

La prossima settimana ci sarà il ritorno al Palapajetta, per provare ad entrare tra le migliori quattro squadre del Ticino-Sesia-Tanaro.

Ecco di seguito i risultati delle gare svoltesi in questo weekend:

U13

SPB Conad BLU - Volley Novara 3-0 (15-7; 15-10; 15-10)

SPB Conad BLU - Pallavolo Scurato 3-0 (15-10; 15-3; 15-12)

Volley San Rocco - SPB Conad BLU 0-3 (12-15; 14-15; 10-15)

SPB Conad ARANCIO- Volley San Rocco 1-2 (8-15; 15-13; 6-15)

Pallavolo Scurato - SPB Conad ARANCIO 3-0 (15-8; 15-13; 15-12)

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni delle due SPB Conad: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/36912

U17

Pallavolo Novi - SPB Monteleone Trasporti 1-3 (25-23; 19-25; 22-25; 21-25)

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/37578

Prima Divisione

SPB Giuse Gallery - Volley Domodossola 2-3 (25-22; 8-25; 25-19; 14-25; 6-15)

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Prima Divisione con tutti gli impegni della nostra SPB Giuse Gallery: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35977