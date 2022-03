Donato, pronti alla partenza per la terza edizione del SerraMonti Trail

Sono già state due le edizioni del SerraMonti Trail che gli appassionati di podismo hanno corso e, nella giornata di domenica 20 marzo, la gara presenterà la sua terza edizione. Il luogo ospite sarà il paese di Donato e l’appuntamento è alle 8 presso la piazza del Comune, in via Umberto 4, per il ritrovo e i preparativi della competizione. I partecipanti che non hanno paura di sfidare il cronometro potranno cimentarsi in due corse competitive, rispettivamente di 16 e 9 km con 450 e 250 metri di dislivello positivo mentre, chiunque volesse godersi il panorama senza rinunciare al movimento, potrà dedicarsi alla camminata non competitiva di 9 km.



La partenza della prima gara, la 16 km, è in programma per le 9:30 e, dieci minuti dopo, partiranno i concorrenti della 9. In seguito, arriverà la volta dei camminatori. Sono previsti premi per i primi 3 classificati, sia maschili che femminili, nella sole gare competitive. Per informazioni chiamare il 349.3113705 oppure il 333.3335743.