Film e serie TV in streaming: qual è la connessione più adatta

Se per voi la TV è ormai diventata un optional e preferite guardare film e serie TV in streaming su piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Now TV e via dicendo, dovete sapere che per evitare problemi occorre scegliere la connessione internet più adatta. Per poter usufruire di questi servizi è infatti necessario raggiungere una buona velocità in download, avere un segnale wifi che sia stabile ed una banda minima sempre garantita. In caso contrario, si rischiano rallentamenti se non addirittura blocchi improvvisi della connessione, proprio mentre si sta guardando il proprio programma preferito.

Vediamo allora insieme quali caratteristiche deve avere la vostra connessione internet per essere effettivamente adatta per i servizi di streaming e come scegliere l’offerta migliore.

La velocità di connessione minima per lo streaming

Nel valutare le varie offerte internet a casa , un primo aspetto che vi conviene sempre verificare è la velocità di connessione che viene garantita, specialmente in download. Questo è infatti un dettaglio importantissimo e tutte le piattaforme di streaming prevedono un minimo che deve essere raggiunto per non avere problemi nella visualizzazione dei contenuti. Nel dettaglio, queste sono le velocità minime necessarie per lo streaming sulle piattaforme attualmente più famose ed utilizzate:

Netflix consiglia una velocità di almeno 3 Mb/s per lo streaming in qualità standard, di 5 Mb/s per lo streaming in qualità HD e di minimo 25 Mb/s per l’Ultra HD

DAZN consiglia una velocità minima di 2 Mb/s per i contenuti in qualità standard e di 8 Mb/s per visualizzare partite e match in HD

Infinity raccomanda ai propri utenti una velocità minima di 2,1 Mb/s per i contenuti in qualità standard, che sale a 4,5 Mb/s per i video in HD

Sky consiglia almeno 2 Mb/s di velocità in download per i contenuti in streaming in qualità standard e 4 Mb/s per quelli in HD.

La banda minima garantita: un dettaglio fondamentale

Oltre alla velocità in download, un altro dettaglio che risulta fondamentale per non avere problemi con lo streaming è la banda minima garantita. Sono purtroppo ancora pochi gli operatori che riescono effettivamente a garantire al 100% una banda minima e questo dipende dal fatto che la maggior parte di essi sono dipendenti dalle infrastrutture delle Telecom. In sostanza, le centraline sono condivide da moltissimi utenti e specialmente nelle ore di punta il sovraffollamento crea degli inevitabili cali di banda per alcuni clienti. Un operatore che si distingue in tal senso è Eolo, che riesce sempre a garantire una banda minima al 100% ed è dunque ideale per lo streaming.

Servizi extra inclusi nell’abbonamento

Un ultimo aspetto che conviene considerare quando si sceglie l’offerta internet migliore per lo streaming di film e serie TV sono i servizi extra inclusi nell’abbonamento. Eolo ad esempio, che abbiamo appena citato perché è uno dei pochi in grado di garantire la banda minima, propone un’offerta appositamente dedicata che include, tra le altre cose, la possibilità di portare la velocità in download fino a 100 Mb/s o 1 Gb/s e l’abbonamento gratuito ad Amazon Prime Video per 3 mesi.