Dalle praline realizzate con prodotti della Serra Morenica d’Ivrea alle uova pasquali decorate: tutte le novità di pasticceria Massera FOTO

Dopo essersi aggiudicate tre Argenti ed un Oro agli International Chocolate Awards di Firenze, le praline “vittoriose” di Stefania Massera arrivano finalmente negli scaffali dei punti vendita.

Si tratta di una confezione composta da 8 diverse tipologie di praline - di cui 4 di queste sono state presentate al prestigioso evento fiorentino - studiate nei minimi dettagli e realizzate utilizzando ingredienti provenienti dalla Serra Morenica d’Ivrea, un territorio molto amato dalla sua creatrice.



Ogni pralina prende il nome dall’ingrediente principale di cui è composta o dal sapore che ricorda, rigorosamente in piemontese: Pulenta e lacc (polenta e latte), Al Malinteisa (il malinteso), Fiaschet (fiaschetto), Un Cichèt ed Grapa (un bicchierino di grappa), Torta dla nòna (torta della nonna), Al Torcèt (il Torcetto), Ninsòla dla Bessa (nocciola della Bessa) e Ël gust ël bòsch (il sapore del bosco).



“È un’ispirazione nata per passione. – racconta Stefania – L’amore per il territorio ha portato alla nascita di questo progetto, perché è un luogo che va valorizzato in ogni suo aspetto culinario. Così ho creato un percorso sensoriale e degustativo abbinato al cioccolato di eccellenza lungo 25 chilometri: ogni pralina non raccoglie soltanto gli ingredienti, ma anche la vita quotidiana di agricoltori, contadini, pastori e piccoli imprenditori volti a fare della propria attività un vero e proprio tesoro di questo territorio. Un progetto che nasce in un luogo che unisce due province e che, gelosamente, ne custodisce il suo intero mondo enogastronomico”.





Le praline non sono però l’unica novità: anche quest’anno sono tornate le caratteristiche uova di cioccolato firmate Massera, per uomo, donna e bambini, soddisfacendo ogni desiderio e curiosità. Spiccano le decorazioni artistiche prodotte dalla creatività di Stefania Massera: pezzi unici ed autentici che esprimono colori e fantasie di qualunque genere. L’armonia che lega cioccolato bianco e fondente di qualità dona al simbolo pasquale allegria e spensieratezza, diventando un regalo inimitabile ed originale per chi desidera distinguersi durante la Pasqua. Senza dimenticare le altre ottime idee regalo di cioccolato di casa Massera: pecorelle, galline, conigli e tanto altro. Sono disponibili anche le colombe classiche e scatole regalo personalizzate.



Tutto questo vi aspetta nei negozi della Pasticceria a Biella, in via Repubblica 65, e a Sala Biellese, in via Regina Margherita 9.



Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 20465 (Biella) – 015 2551109 (Sala Biellese).

Pagina Facebook: www.facebook.com/pasticceriamasseragino