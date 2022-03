A Chiavazza il bar Thirteen riparte con una marcia in più FOTO

Tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco sono le sensazioni che Sara Di Giusto trasmette quando si entra al bar Thirteen di Chiavazza, in via della Vittoria 1/B. Dopo un anno e mezzo di pratica con la precedente gestione, la giovane 26enne ha deciso si rilevare l’attività dandole un nuovo look e ammodernandone sia la struttura che l’offerta. Al vecchio stile, ormai antiquato con le sue luci gialle e il suo grigiore, è subentrato un nuovo gusto con luci bianche e un aspetto più fresco e colorato.







Ma non si tratta solo di apparenza. La scelta per la colazione si presenta vasta e multiforme, si va dai classici cannoli e brioche ai dolci artigianali, vero punto di forza della nuova gestione, provenienti dalla pasticceria Massera. Ad essi si uniscono prodotti proveniente da Alba, per esempio le praline al nebbiolo, e altri sfiziosi cioccolatini ripieni di pesca (persi pien), altri con un nucleo di torta sacher all’interno e numerosi amaretti ai più svariati gusti come nocciola, pistacchio, zabaione e tanti altri.







Infine, non può mancare un tocco in più anche sul reparto caffè, cuore pulsante di un bar. Sara ha cambiato le carte in tavola anche qui, optando a 360° gradi per Lavazza sia per quanto riguarda il gusto che la stessa macchinetta. Quest’ultima è infatti al passo con i tempi, priva di bottoni ed esclusivamente basata su un sistema “touch”, come gli smartphone.







Nulla è lasciato al caso, nemmeno il nome del bar. Il numero 13 (thirteen in inglese) è in realtà una dedica alla nonna, la quale è venuta a mancare nel letto 13, nella stanza 13, alle ore 13:13.







Provare per credere. Sara vi aspetta tutti i giorni e il sabato sera per un’apericena speciale e, soprattutto, sostanzioso in cui sarà possibile gustare la bagna cauda, la carbonara e altri piatti degni di una cena che si rispetti.



Thirteen, by Sara

Chiavazza, via della Vittoria 1/B