Insieme scriviamo una storia, l'invito della Biblioteca di Vigliano ai lettori

“Insieme scriviamo una storia” è un invito che rivolge la Biblioteca Aldo Sola di Vigliano Biellese a tutti i lettori.

«Nell’ultima riunione del Consiglio di Biblioteca – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - è emersa la proposta di coinvolgere gli utenti del servizio, chiedendo loro di indicare le frasi particolarmente significative dei volumi presi in prestito. Un’iniziativa solo apparentemente semplice: leggere questi stralci certamente potrà dirci molto dei nostri lettori, delle loro scelte e, attraverso le parole selezionate, molto sugli autori e sui libri. Potremo comprenderne, in qualche modo, l’essenza, mediata con gli occhi e lo spirito di chi, prima o dopo di noi, ha letto il libro. Tutte queste segnalazioni, poi, approderanno ad una raccolta che stamperemo per metterla a disposizione della biblioteca.»

«A questo progetto, proposto da Gino Carlomagno, abbiamo voluto dare forma – aggiunge Adriano Leone, presidente del Consiglio di Biblioteca - con una cartolina che gli utenti riceveranno con ogni volume in prestito e sulla quale c’è spazio per trascriverne le frasi-simbolo ed anche una sorta di recensione. Potranno inoltre essere inserite le segnalazioni per i futuri acquisti della biblioteca. La cartolina potrà essere consegnata in biblioteca alla restituzione del volume, anche imbucandola all’esterno. C’è anche un piccolo segnalibro colorato, con le caricature di alcuni autori famosi, che potrà essere ritagliato e usato dai nostri lettori, a ricordo di questa iniziativa. Inoltre, per ampliare la partecipazione, tutti gli amanti dei libri – e non solo quindi gli utenti del servizio in questo periodo – troveranno la scheda editabile sul sito internet del Comune, alla pagina della biblioteca e potranno restituirla inviandola alla email biblioteca@vigliano.info.».

“Insieme scriviamo una storia” è un invito a partecipare alla vita della nostra biblioteca, a vederla non soltanto come un servizio utile per il prestito dei volumi, ma sempre più come un polo di cultura e di relazione. La scelta di un libro è spesso frutto di un consiglio, di un suggerimento e talvolta dalla scelta di un autore ci sia apre tutto il mondo della sua produzione letteraria… un libro tira l’altro consentendoci di ampliare i nostri orizzonti e di viaggiare nel tempo e nello spazio. Ecco quindi che una piccola iniziativa come la nostra può rappresentare un volano per incrementare il numero dei nostri lettori, dei libri letti e, quindi, del positivo evolversi del ruolo di servizio pubblico della nostra biblioteca.