Anche il biellese Enrico Frandino al reading Versami la Pace

Ci sarà anche Enrico Frandino sabato 19 marzo al reading online "Versami la Pace", organizzato da Cepell Centro Internazionale per la Lettura. Il reading vedrà la partecipazione di 10 fra i maggiori poeti italiani , e Frandino è stato invitato grazie alla notorietà che in quest'ultimo anno ha riscontrato soprattutto grazie alla sua partecipazione a "Eccellenze Italiane " su Odeon Tv.

La bella iniziativa è stata creata per sensibilizzare sul tema della poesia di pace come dialogo dell'anima. "Un messaggio di pace chiuso in una bottiglia- dice Frandino- che porti le parole al cuore di chi soffre! Sono onorato dell'invito che mi è stato fatto, e parteciperò con alcuni inediti che ho scritto negli ultimi tempi".