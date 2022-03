Ritrovata la carcassa del velivolo scomparso, si è schiantato sopra Groscavallo

Aggiornamento ore 14

E' finita nel peggiore dei modi la vicenda del velivolo scomparso venerdì in zona Ceresole Reale, dopo essere partito dall'aeroporto di Levaldigi.

Le ricerche del Soccorso Alpino erano riprese stamattina e, nel corso della mattinata, un sorvolo operato con l'elicottero del 34° Gruppo Aves Venaria dell'Esercito, con a bordo il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ha individuato delle tracce che potrebbero appartenere al velivolo disperso da venerdì scorso. Si trovano nel comune di Groscavallo alla base del ghiacciaio del Mulinet a una quota di 2800 metri circa.

Poiché, con quel tipo di elicottero non era possibile avvicinarsi al luogo dell'avvistamento, si è concordato l'invio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco che in questo momento sta operando per verificare lo scenario.

Il fatto

Continuano le ricerche del velivolo scomparso nella zona di Ceresole Reale venerdì 11 marzo (leggi qui). Questa mattina, lunedì 14 marzo, sono riprese le operazioni grazie alle condizioni meteo positive che consentono una perlustrazione aerea della zona.

Su indicazioni dell'Aeronautica Militare è stato attivato il 34° Gruppo Aves Venaria che sta inviando un elicottero. A bordo verrà caricato un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che avrà il compito di fornire la direzione di ricerca.

Al momento l'area prioritaria su cui si concentreranno le operazioni sono le pendici delle Levanne, sia sul versante verso Ceresole Reale, sia dal lato che si affaccia sulla Val Grande di Lanzo.

Le recenti nevicate che hanno interessato la zona potrebbero aver coperto i resti del velivolo, rendendo più difficoltosi eventuali avvistamenti. Presso il COC di Ceresole Reale il personale del Comune è dei Carabinieri sta fornendo un supporto determinante alle operazioni.