Dal Nord Ovest - 12enne precipita dal quarto piano, è in gravi condizioni (foto di repertorio)

Dramma nel primo pomeriggio di ieri, 13 marzo, a Pallanza. Un adolescente di 12 anni è precipitato dalla finestra della sua casa in un condominio nel centro di Pallanza, nei pressi del carcere di San Vittore in via Castelli.

Il giovane è stato soccorso e subito elitrasportato al Regina Margherita di Torino. Ha riportato la frattura del bacino e degli arti inferiori. Al momento dei soccorsi aveva perso conoscenza. Al Regina Margherita è ricoverato in Rianimazione e la prognosi è riservata. Al momento la Polizia sta indagando per ricostruire quanto accaduto.