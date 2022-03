Scontro auto-monopattino in serata a Biella

Non ha riportato conseguenze gravi il giovane della Valle Cervo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, a bordo del suo monopattino elettrico. Il fatto si è verificato nella serata di venerdì, 11 marzo, in via Carso, a Biella. Oltre al monopattino, era presente anche un'automobile per cause da accertare. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.