L'omaggio del sindaco di Zumaglia Edoardo De Faveri a Elvezia Delvento

Ai funerali svoltisi a Pavignano quest’oggi, lunedì 14 marzo, per dedicare l’ultimo saluto a Elvezia Delvento, ex sindaco di Zumaglia, non poteva mancare Edoardo De Faveri al quale Elvezia ha passato il testimone alla guida del paese. Durante la cerimonia l’attuale primo cittadino si è espresso in omaggio alla figura della Delvento.



Di seguito le sue parole:



“È con grande commozione che oggi, anche a nome dell’Amministrazione Comunale e della popolazione tutta di Zumaglia, saluto Elvezia, una persona che ci ha dato tanto e rimarrà nei nostri cuori per sempre. Personalmente la mia riconoscenza è anche quella dell’allievo della scuola elementare alla propria maestra. Con Lei ho mosso i primi passi, ho imparato i rudimenti di ogni disciplina scolastica, ma ho appreso soprattutto i solidi principi ed i veri valori della vita che Elvezia incarnava e sapeva trasmettere nel quotidiano e attraverso il Suo magistero.



Da poco ho raccolto il testimone da lei lasciato come Sindaco ed ho avvertito tutta la responsabilità che comportava il succedere a Elvezia, la mia maestra nell’infanzia ed il mio Sindaco stimato nell’età matura. Continuerò a fare ogni sforzo per esserne degno. Ci guiderà il suo esempio e cercheremo di superare le difficoltà attingendo alla forza da lei dimostrata nella sua vita attraversata dalla sofferenza.

Anche se la sua partenza è irrevocabile, l’afflato della sua presenza continuerà ad aleggiare nelle stanze del Comune, nell’edificio scolastico e tra le vie del paese al quale tanto ha dato.

Buon viaggio cara maestra e caro Sindaco Elvezia! Zumaglia non ti potrà dimenticare mai”.