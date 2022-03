Fuoriesce fumo da motore di auto, l'allarme scatta a Biella

La fuoriuscita di fumo dal motore di un'auto ha allarmato non poco alcuni residenti di via Ivrea, tanto che è stato necessario l'intervento congiunto di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Il fatto si è verificato ieri, 13 marzo, a Biella. Sul posto si sono portate le squadre che hanno messo in sicurezza il mezzo in sosta, interessato da un guasto meccanico.