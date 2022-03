Biella, ubriaco vuole entrare nel locale e si spaccia per agente: denunciato

Si presenta ubriaco all'ingresso di un locale noto di Biella e pretende di entrare all'interno. Il fatto è accaduto nella giornata di sabato, 12 marzo.

Vedendo le sue condizioni, gli addetti alla sicurezza non l'hanno fatto entrare. A quel punto l'uomo, un 34enne residente in città, si sarebbe spacciato per un agente appartenente alle forze dell'ordine. Ovviamente non era vero, come appurato dai militari dell'Arma, intervenuti sul posto per riportare alla normalità la situazione. In seguito, l'uomo è stato identificato, allontanato e deferito per usurpazione di titolo.