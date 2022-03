Arriva da Calatafimi Segesta la pietra di memoria per l’area monumentale di Nuraghe Chervu

Questa Amministrazione con entusiasmo aderisce al progetto per la realizzazione dell’area monumentale “Nuraghe Chervu” a memoria della Brigata “Sassari” e dei Caduti della prima Guerra Mondiale promossa dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in collaborazione con codesto Comune, su invito della Prefettura di Trapani.

La pietra di riuso che questo Comune invia proviene dal luogo ove è edificato il “Sacrario di Pianto Romano” a memoria dei Caduti della battaglia avvenuta il 15 maggio 1860 e che vide l’esercito delle Camicie Rosse di Giuseppe Garibaldi vincere l’esercito Borbonico.

Il ricordo del sacrificio di quanti hanno perso la loro vita per contribuire all’attuale creazione dell’Italia è da parte nostra più che doveroso e l’iniziativa della realizzazione del selciato del “Nuraghe Chervu” con pietre provenienti da tutte le regioni italiane ci unisce in un simbolico abbraccio nella memoria dei Caduti per la Patria.