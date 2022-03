Biella: Crisi di giunta, dopo mesi di attesa arriva la soluzione

E' passato quasi un anno dal fatidico giugno del 2021, quando si era aperta la crisi di Giunta del comune di Biella che aveva visto il ritiro, da parte di FDI, dell'Assessore ai lavori pubblici Davide Zappalà. Dopo mesi di trattative tra Lega e Fratelli D'Italia - e l'ultimo fine settimana che ha visto le trattative e i contatti tra i partiti diventare sempre più frenetici - la conclusione è stata definita in giunta nella scorsa serata.

Tra le novità, anche se il nome circolava già nei giorni scorsi, ci sarebbe l'ingresso di Amedeo Paraggio di Fratelli D'Italia in qualità di Presidente del Consiglio Comunale con il conseguente passaggio in giunta di Marzio Olivero con la delega di Assessore all'ambiente e torna Davide Zappalà con delega ai lavori pubblici, entrambi di FDI, mentre per la Lega entra in Giunta Cristina Zen

Maggiori approfondimenti nelle prossime ore.