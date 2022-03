Oggi è il "Pi greco day", e anche le scuole biellesi fanno la loro parte

Cosa è il Pi Greco? la costante matematica che descrive il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio. E ogni anno questa giornata viene celebrata con centinaia di eventi in tutto il mondo, tra gare di giochi e quiz matematici online organizzati anche il Ministero dell’Istruzione e dall'Università di Torino.

La scelta del 14 marzo per il giorno dedicato al Pi Greco è ispirata dal formato della data in uso negli Stati Uniti, in base al quale si indica prima il mese (3) e poi il giorno (14): in questo caso particolare, quindi, si ottiene 3,14, proprio il valore del Pi Greco.

Il primo ad approssimare scientificamente la costante del Pi Greco fu Archimede di Siracusa nel III secolo a.C. Mentre la prima celebrazione del Pi Greco Day si tenne nel 1988 a San Francisco, e dal 2017 si celebra ufficialmente anche in Italia.

Per quanto riguarda Biella, le scuole del territorio partecipano a varie iniziative organizzate dal Ministero. Tra questi gli allievi dell'Istituto comprensivo Biella 3. Oggi alcuni alunni dei plessi Marconi e Salvemini saranno coinvolti in una serie di quiz online di matematica. Presenti anche gli allievi del Biella 2: tutti i partecipanti alle attività in presenza o online della giornata del Pi Day 2022 riceveranno un attestato di partecipazione. Anche l'Istituto comprensivo di Andorno ha messo in calendario alcune iniziative.