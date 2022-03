Come preannunciato dall'Arpa Piemonte, si sono registrate in tutto il Piemonte deboli nevicate a bassa quota per tutto il fine settimana. Anche nel Biellese la neve ha ricoperto le montagne e le aree di montagna: da Bielmonte passando per l'alta Valsessera e la Valle Cervo fino al Santuario di Oropa, dove la cupola del Santuario è stato ricoperto dal manto bianco. Ancora niente pioggia ma sono previste precipitazioni nei prossimi giorni.