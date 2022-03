La scelta di Simone Ippolito: “Basta auto, al lavoro in bici”

Con l'aumento dei prezzi del carburante, cambiano le abitudini dei biellesi alla guida. E c'è chi sceglie di utilizzare la bicicletta per andare al lavoro, lasciando nel garage la propria automobile. È il caso di Simone Ippolito, il classe '90 originario di Cavaglià e residente a Tronzano Vercellese, già protagonista di iniziative lodevoli a favore dell'ambiente, come la traversata sul Po fino a Venezia, a bordo di una barca a motore elettrico con alcuni pannelli solari.

“Una settimana senza auto – ha commentato nei giorni scorsi in un video sui propri canali social – Dopo aver accompagnato mio figlio a scuola, sono andato a Cavaglià e poi al lavoro risparmiando circa 36 chilometri. Ma sono tanti quelli risparmiati da inizio settimana. Spero che questo video sia da stimolo per molti e per coloro che lavorano vicino casa e hanno la possibilità”.