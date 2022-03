Da Biella all’Ucraina, il diario digitale di una missione fatta di coraggio e determinazione FOTO e VIDEO

Sono momenti di autentica commozione quelli che hanno accompagnato il ritorno della missione umanitaria lanciata da Gabriele Bodo Sasso che ha trovato supporto in un gruppo di persone che non si conoscevano ma che hanno condiviso emozioni uniche destinate a rimanere per sempre impresse nella memoria. Sono: Luca Pelle, Alberto Fenoglio, Andrea Gibello, Roberto Nocentini, Davide Eugenio Zappalà, Agostino Rispoli, Andrea Candido, Sandro Chiorino.



Partiti nella mattinata di domenica 6 marzo, insieme ad un gruppo di volontari, con 5 mezzi carichi di viveri e materiale sanitario in direzione della Moldavia e del confine rumeno-ucraino. Alle 3 di notte di domenica 13 marzo la stanchezza ha lasciato spazio alla soddisfazione, il premio di chi, con coraggio e determinazione, sente di aver dato un piccolo contributo per aiutare le vittime della tragedia che si sta consumando in Ucraina.





Giunti a Chişinău, capitale della Moldavia, sono stati scaricati 3 furgoni che l'esercito ha distribuito mentre, in territorio ucraino, sono stati scaricati 2 furgoni di materiale sanitario e, durante il viaggio di ritorno, il gruppo ha dato soccorso ad una famiglia fuggita in Romania che ha così potuto ricongiungersi ai proprio cari già arrivati a Cossato.Forza, carattere e voglia di superare le difficoltà che in un viaggio di queste tipo non sono mancate. Bufere di neve, strade impercorribili e la sconcertante visione di code chilometriche al confine di persone che temono per la loro vita.