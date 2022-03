Aiuti in Ucraina, bene l’iniziativa di Candelo. Gelone: “Volontà, fatica e altruismo illuminano momento buio”

“Come promesso, sono felice di comunicarvi il buon esito della raccolta di Candelo per l'Ucraina: sono partire ben tre spedizioni (che hanno riunito il frutto di diverse raccolte nel territorio) e due hanno consegnato alla dogana di Siret e a Chernivsti, una ha consegnato a Sudova Vyshnia, a 30 km dalla frontiera di Medyka. È stata anche accompagnata da Biella una signora ucraina che desiderava ricongiungersi alla sua famiglia”. A scriverlo, in queste ore, il sindaco Paolo Gelone sui suoi canali social.

“Nei commenti – scrive - trovate altre immagini e video che mostrano una parte di quanto raccolto e inscatolato in questi giorni a Candelo insieme ad alcune istantanee del viaggio. Dietro queste iniziative c'è la buona volontà, la fatica e l'altruismo di tante persone: sono queste le cose che, pur nel piccolo, alimentano la speranza e illuminano questo momento buio. E ancora una volta le cose più belle arrivano dal lavoro di squadra: insieme al nostro settore cultura e alla nostra Protezione Civile, questo risultato è infatti merito di un grande e complesso coordinamento con protagonisti Fondazione Fila Museum, l'associazione Boutique solidali, Leo Club Biella, anche i Comuni di Gaglianico e Sandigliano e altri gruppi e privati del territorio, tutti insieme per una giusta causa. Non ci fermeremo, perché Candelo non si ferma mai”.