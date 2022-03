A Valdilana la raccolta fondi per l'Ucraina sfiora la cifra di 3000 euro

La raccolta fondi in favore del popolo ucraino, organizzata dall’Associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso, ha sfiorato la cifra di 3000 euro. La grande gara di solidarietà ha coinvolto molti cittadini della valle e si è svolta sabato scorso con un banchetto presso il supermercato Conad e un secondo in piazza Dante. A mettere l’accento sul tema della pace che bandisce la guerra, i cartelloni preparati dai bambini della Scuola Primaria di Valle Mosso e Croce Mosso e della Scuola Media di Valle Mosso che inneggiano ad una luce di speranza per il mondo.

“La cifra raccolta sarà versata nel conto bancario istituito dal comune di Valdilana, per il sostegno alle famiglie ucraine ospitate nel comune – spiegano - Un grazie a tutti i cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa. Chi volesse versare direttamente il proprio contributo, l’IBAN istituito dal Comune è il seguente: IT60H0608510316000007000017, causale Emergenza Ucraina”.